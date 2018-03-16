Футболист сборной России Кокорин перенес операцию и пропустит до пяти месяцев

Александр Кокорин (в центре) после получения травмы в матче Лиги Европы с "Лейпцигом" © Вячеслав Евдокимов /ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кокорин успешно перенес операцию в Риме на крестообразных связках колена, его возвращение в строй займет от четырех до пяти месяцев. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Кокорин получил травму в четверг во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом" (1:1) в Санкт-Петербурге. По итогам двухматчевого противостояния "Зенит" не сумел пробиться в 1/4 финала турнира. Позднее у Кокорина был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Таким образом, форвард, скорее всего, пропустит чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Ранее в этом году из-за повреждения крестообразных связок выбыли два основных центральных защитника сборной - Георгий Джикия из "Спартака" и Виктор Васин из ЦСКА.

Кокорин был включен в состав сборной на ближайшие контрольные игры - с командами Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург). Сбор национальной команды начнется 18 марта.

В текущем сезоне Кокорин является лучшим бомбардиром "Зенита", на его счету 19 голов в 35 встречах в составе клуба во всех турнирах.