Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист сборной России Кокорин перенес операцию и пропустит до пяти месяцев

Спорт
16 марта, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

26-летний футболист, получивший травму крестообразных связок колена в четверг, скорее всего, пропустит чемпионат мира 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Кокорин (в центре) после получения травмы в матче Лиги Европы с "Лейпцигом"

Александр Кокорин (в центре) после получения травмы в матче Лиги Европы с "Лейпцигом"

© Вячеслав Евдокимов /ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кокорин успешно перенес операцию в Риме на крестообразных связках колена, его возвращение в строй займет от четырех до пяти месяцев. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Смотрите также

Кирьяков: потеря Кокорина является серьезной проблемой для сборной России по футболу

Футболисту сборной России Кокорину диагностирован разрыв крестообразных связок колена

Кокорин из-за травмы пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу

Кокорин получил травму в четверг во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом" (1:1) в Санкт-Петербурге. По итогам двухматчевого противостояния "Зенит" не сумел пробиться в 1/4 финала турнира. Позднее у Кокорина был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Таким образом, форвард, скорее всего, пропустит чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Ранее в этом году из-за повреждения крестообразных связок выбыли два основных центральных защитника сборной - Георгий Джикия из "Спартака" и Виктор Васин из ЦСКА.

Кокорин был включен в состав сборной на ближайшие контрольные игры - с командами Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург). Сбор национальной команды начнется 18 марта.

В текущем сезоне Кокорин является лучшим бомбардиром "Зенита", на его счету 19 голов в 35 встречах в составе клуба во всех турнирах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты
2
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
3
Лейбористы: Джонсон бездоказательно обвинил Путина в причастности к отравлению Скрипаля
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
СМИ: сенаторы в США потребовали от минфина заблокировать проект "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама