ФИФА: все допинг-пробы игроков сборной России с трех последних турниров являются чистыми

БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России на трех последних международных турнирах, дали отрицательный результат. Об этом на пресс- конференции сообщил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Я не видел, чтобы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) говорило, что ФИФА недостаточно делает для борьбы с допингом, может и было, не знаю, - сказал Инфантино. - У нас есть десятистраничный документ с нашей реакцией на доклад Ричарда Макларена, когда мы говорим о допинговых проблемах на соревнованиях ФИФА, Россия никоим образом не влияет на антидопинговый процесс, все образцы проверяются в Лозанне. Что касается игроков, мы проверили всех футболистов на Кубке конфедераций 2017 года, все результаты негативные. То же самое было на чемпионате Европы - 2016 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций и на ЧМ-2014 в Бразилии, подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии".

Также Инфантино пошутил, что если бы российские футболисты употребляли допинг, то они показывали бы более высокие результаты. "Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше, это шутка, шутка", - сказал глава ФИФА.

Ранее WADA проинформировало ФИФА, что в докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена о допинге в России фигурируют 34 футболиста. По данным СМИ, в этом списке значатся игроки, выступавшие на мировом первенстве 2014 года. В сентябре 2016 года ФИФА запросила у Российского футбольного союза информацию по 11 футболистам, фигурировавших в докладе Макларена. В феврале вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил ТАСС, что ФИФА после анализа данных об 11 игроках ведет расследование в отношении только двух футболистов - Руслана Камболова и Ивана Князева, не выступавших на чемпионатах мира и Европы (Камболов был в заявке сборной на Кубке конфедераций, но не провел ни одного матча - прим. ТАСС).

На Кубке конфедераций 2017 года россияне заняли третье место в группе А с одной победой в активе и не вышли в плей- офф. На чемпионате Европы - 2016 сборная России также не сумела выйти в плей-офф, заняв в группе В последнее (четвертое) место, не одержав ни одной победы. Чемпионат мира - 2014 также закончился для национальной команды России на групповом этапе, россияне заняли в квартете Н третье место.