Медали в биатлоне и горнолыжном спорте будут разыграны в пятницу на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Десять комплектов медалей в лыжных гонках, горнолыжном спорте и керлинге на колясках будут разыграны в восьмой соревновательный день проходящих в Пхёнчхане зимних Паралимпийских игр. Определятся также обладатели бронзовых медалей в смешанном турнире по следж-хоккею.

В лыжном спорте в предпоследний день Паралимпиады пройдут гонки на 10 км у мужчин, а также 5 и 7,5 км - у женщин. В женской категории "стоя" в 05:45 мск на старт дистанции 7,5 км вновь выйдут Анна Миленина и Екатерина Румянцева, завоевавшие в Пхёнчхане уже пять золотых медалей на двоих. Миленина в лыжах стала первой в спринте, Румянцева победила в гонке на 15 км.

31-летняя Анна Миленина завоевала уже семь золотых паралимпийских медалей, первой она стала и четыре года назад в Сочи, когда эта дистанция во всех женских категориях составляла 5 км. В Пхёнчхане в этом виде также стартуют россиянки Юлия Михеева и Наталья Братюк.

Лысова побежит за первым лыжным золотом Пхёнчхана

В 05:55 в категории для слабовидящих спортсменок на дистанции 7,5 км выступит Михалина Лысова с ведущим Алексеем Ивановым, которая золотых наград в лыжных гонках здесь еще не выигрывала. В этой категории на старт также выйдут Екатерина Мошковская (ведущий - Артем Норин) и Марина Галицына (гид - Максим Пирогов).

В классе "сидя" спортсменкам предстоит дистанция 5 км. На старт в 07:00 выйдет бронзовый призер в спринте Марта Зайнуллина, а также Акжана Абдикаримова, Наталья Кочерова, Надежда Федорова и Ирина Гуляева. В этом виде главные фавориты - Андреа Эскау из Германии и Оксана Мастерс из США, а также чемпионка Пхёнчхана на дистанции 12 км американка Кендалл Гретч. В мужских лыжных гонках российские паралимпийцы не получили допуск на Игры в Пхёнчхан.

В горнолыжном спорте в субботу пройдут соревнования в слаломе в трех мужских категориях, где первые попытки запланированы на 03:30 мск, вторые - на 08:00. В классе "стоя" выступит победивший в Пхёнчхане в комбинации Алексей Бугаев, а также Александр Алябьев, Алексей Микушин и Сергей Александров. В категории для слабовидящих спортсменов стартуют Иван Францев (гид - Герман Аграновский) и Валерий Редкозубов (ведущий - Евгений Героев), который здесь выиграл бронзу в комбинации. Женские соревнования в слаломе состоятся в воскресенье.

В керлинге на колясках в субботу пройдут решающие сессии. В 03:35 мск в матче за третье место встретятся смешанные сборные Южной Кореи и Канады, золото в 08:35 разыграют команды Китая и Норвегии.

Бронзовый матч в следж-хоккее

В турнире по следж-хоккею в 06:00 пройдет матч за третье место - встречаются сборные Южной Кореи и Италии. Финальный матч в этом виде запланирован на воскресенье, когда сыграют сборные Канады и США.

После семи дней соревнований в Пхёнчхане на счету российских паралимпийцев 20 медалей - восемь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых. Двукратными чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (класс "стоя") и Михалина Лысова (класс слабовидящих), одну золотую медаль завоевала Анна Миленина. Две серебряные награды завоевали Миленина, по одной - Румянцева, Марта Зайнуллина (класс "сидя") и Михалина Лысова, бронза - у Ирины Гуляевой (класс "сидя").

В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Милениной также серебряная медаль, Лысовой - серебряная и бронзовая, Зайнуллиной - бронзовая. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс "стоя"), бронза - Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Россияне, выступающие под нейтральным флагом, занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в том числе команда по следж-хоккею, в активе американцев 30 медалей (11-12-7), третьими идут немецкие спортсмены (20 человек), на счету которых 15 медалей (6-7-2).