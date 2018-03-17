"Спартак" сыграет с "Рубином" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 17 марта. Пять матчей в Хабаровске, Туле, Краснодаре, Каспийске и Казани пройдут в субботу в 23-м туре чемпионата России по футболу. Из претендентов на медали сыграют "Краснодар", который примет "Уфу", и отправившийся в гости к "Рубину" столичный "Спартак".

"Спартак" на восемь очков отстает от лидера чемпионата "Локомотива", который свою игру 23-го тура проведет 18 апреля. Вырвав на последних секундах встречи с хабаровским СКА победу со счетом 1:0, чемпионы страны сохранили надежду на подтверждение своего титула и в нынешнем сезоне. Однако впереди матч с "Рубином" Курбана Бердыева, в прошлом году возглавляемый им "Ростов" разгромил дома стремившийся к чемпионству "Спартак" со счетом 3:0.

В первом круге нынешнего турнира подопечные Массимо Карреры победили команду Бердыева - 1:0 благодаря мячу Квинси Промеса. Голландец не лучшим образом начал нынешний год, а в Казани и вовсе не сыграет из-за дисквалификации. Зимой Бердыев обновил "Рубин", пригласив в центр поля хорошо ему знакомых Павла Могилевца и Кристиана Нобоа, тогда как ударной силой в атаке стал арендованный у "Спартака" болгарин Ивелин Попов. По условиям соглашения он против "Спартака" не сыграет.

"Рубин" начал год двумя матчами в гостях, казанцы сыграли вничью с "Анжи" (1:1) и победили "Тосно" (1:0). Эти результаты позволили клубу подняться на восьмое место, хотя вопрос выживания еще решен не до конца - зона переходных матчей всего в четырех очках.

"Спартак" успел в 2018 году сыграть вничью с "Локомотивом" (0:0) и проиграть серию 1/16 финала Лиги Европы испанскому "Атлетику" (1:3, 2:1). При этом победу над басками "Спартак" одержал в гостях. В нынешнем чемпионате за пределами Москвы "Спартак" проиграл лишь раз - еще в августе "Зениту" (1:5). А в предыдущий раз красно-белые уступали "Рубину" четыре года назад - со счетом 1:2 в Казани.

Очередной матч пройдет на "Казань-Арене", начало - 19:00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Шалимов против Семака

"Краснодар" в предыдущем туре не сумел победить в гостях "Динамо" (0:0), и команда Игоря Шалимова лишилась второй строчки в чемпионате. Уфимский клуб под руководством Сергея Семака в марте также успел сыграть с "Динамо" (1:1), а неделю назад башкирская команда победила "Анжи" - 3:2.

"Уфа" продолжает занимать шестое место, которое в случае победы "Спартака" в Кубке России может принести путевку в Лигу Европы. При этом уфимцы имеют отрицательную разность забитых и пропущенных мячей. Команда Семака - одна из самых организованных в чемпионате, однако нередко испытывает проблемы в атаке.

В первом круге на своем поле "Уфа" проиграла "Краснодару" со счетом 0:1, победный мяч забил Федор Смолов. "Краснодар" никому не уступает уже пять матчей, при этом по забитым голам (35) кубанцы уступают лишь "Спартаку" (37).

Матч на стадионе "Краснодар" начнется в 16:30 мск, главным арбитром назначен Владимир Москалев из Воронежа. Дисквалифицирован полузащитник хозяев Маурисио Перейра.

В 11:00 мск на стадионе имени Ленина в Хабаровске местный СКА примет "Урал". Хабаровчане победили лишь дважды в 22 матчах и фактически лишились надежд на сохранение места в элите - отставание от 14-го места составляет уже 10 очков. "Урал" в марте сыграл с ЦСКА и "Локомотивом", проиграв лидерам 0:1 и 0:2 соответственно, так что команда Александра Тарханова теперь находится лишь в двух очках от зоны переходных матчей.

Главным арбитром встречи в Хабаровске назначен Игорь Федотов из Москвы. Дисквалифицирован полузащитник армейцев Артем Самсонов и игрок обороны "Урала" Роман Емельянов.

Дзюба против Карпина

В 14:00 мск "Арсенал" начнет встречу против "Ростова". Туляки весной выиграли оба матча чемпионата - у "Ахмата" (1:0) и "Амкара" (2:0), причем победный мяч пермякам провел арендованный у "Зенита" Артем Дзюба. "Арсенал" уступает "Уфе" лишь по дополнительным показателям и, в отличие от предыдущих сезонов в премьер-лиге, не ведет борьбу за выживание.

"Ростов", который зимой возглавил Валерий Карпин, занимает 10-е место, однако зона переходных матчей всего в трех очках. Неделю назад ростовчане неплохо сыграли с "Зенитом" (0:0), создав даже больше моментов, чем один из фаворитов.

В первом круге "Ростов" и "Арсенал" сыграли вничью - 2:2, южан тогда возглавлял Леонид Кучук. Наставник "Арсенала" Миодраг Божович в 2012-14 годах работал в "Ростове", завоевав четыре года назад Кубок России. Ударной силой "Ростова" был арендованный у "Спартака" Дзюба, которого не видел в составе тогдашний наставник красно- белых Валерий Карпин.

Главный арбитр матча на стадионе "Арсенал" - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Дисквалифицирован полузащитник "Ростова" Александр Гацкан.

Три матча пройдут в апреле

В 19:00 мск начнется матч аутсайдеров - "Анжи" принимает "Тосно". Махачкалинцы занимают предпоследнее место и отстают от соперников на три очка. "Анжи" пропускает больше всех в лиге (42 гола), в пассиве "Тосно" 36 мячей, в первом круге в Санкт-Петербурге команды показали результативный футбол (2:2).

Встреча пройдет в Каспийске на "Анжи-Арене", главный арбитр - Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

23-й тур растянут на целый месяц. Из-за выборов президента России проводить матчи чемпионата страны в воскресенье оказалось невозможным, при этом ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" в четверг проводили свои встречи Лиги Европы. Перенести их встречи на понедельник также было нельзя - из-за стартующих сборов национальных команд.

В итоге матчи "Локомотив" - "Ахмат", ЦСКА - "Амкар" и "Зенит" - "Динамо" состоятся 18 апреля.

После 22 туров в чемпионате России лидирует "Локомотив" - 49 очков. 41 очко у "Спартака" и ЦСКА, 40 очков набрал "Краснодар", 39 - "Зенит".