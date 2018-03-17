ФИФА утвердила четвертую замену в дополнительное время матчей плей-офф ЧМ-2018

БОГОТА, 17 марта. /ТАСС/. Тренеры смогут проводить четвертую замену в дополнительное время матчей стадии плей-офф на чемпионате мира 2018 года в России. Такое решение было принято на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Боготе, сообщает пресс-служба ФИФА.

В 2016 году Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, ввел возможность делать четыре замены в матче с дополнительным временем. Данная практика была опробована на клубном уровне в Кубке Англии и Германии, на уровне сборных - на олимпийском футбольном турнире в Бразилии, чемпионате мира среди женщин до 20 лет и Кубке конфедераций.

Впервые четвертая замена была использована в официальном матче на уровне национальных сборных в матче команд Португалии и Чили в полуфинале Кубка конфедераций 2017 года. На 116-й минуте португалец Желсон Мартинш вышел на замену вместо Андре Гомеша.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.