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Презентация ЧМ-2018 по футболу состоялась в посольстве РФ в Боготе

Спорт
17 марта, 5:13 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 17, марта. /ТАСС

Мероприятие провели посол России в Колумбии, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, глава Колумбийской федерации футбола, а также гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

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© EFE/MOHAMED HOSSAM

БОГОТА, 17 марта. /ТАСС/. Презентация чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, состоялась в российском посольстве в колумбийской столице Боготе. Мероприятие провели посол России в Колумбии Сергей Кошкин, генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура, глава Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун, а также генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

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На мероприятие была приглашена колумбийская футбольная общественность (президенты клубов и главы различных лиг), члены совета ФИФА (в частности, посольство посетил черногорец Деян Савичевич), представители колумбийских государственных структур, а также представители дипкорпуса.

Во время приветственного слова Кошкин призвал гостей поддерживать на чемпионате мира не только сборную России, но и колумбийскую команду. В свою очередь, Самура призвала собравшихся поддерживать еще и команду ее родной страны - сборную Сенегала. "По трагическому совпадению Колумбия и Сенегал оказались в одной группе. Пользуясь случаем, попрошу колумбийскую сборную один единственный раз не быть такой сильной, а если вы все же обыграете сборную Сенегала, то сделайте это с любовью", - обратилась Самура к Хесуруну.

"У России и Колумбии очень много общего, - продолжила Самура. - Прежде всего, это человеческая теплота. Я побывала практически во всех городах, которые примут турнир. Вся страна полностью посвящает себя подготовке, и она делает это с любовью".

Концепцию чемпионата мира с кратким рассказом о городах-организаторах представил Сорокин. Подробно он остановился на паспорте болельщика, который дает право безвизового въезда в Россию. "До первого матча осталось 90 дней, мы вышли на финишную прямую. За последние семь лет работы наша страна сделала все, чтобы это был великолепный чемпионат мира", - сказал он.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

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