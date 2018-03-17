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Лысова стала второй в лыжной гонке на 7,5 км для слабовидящих атлетов на Паралимпиаде

Спорт
17 марта, 6:44 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, марта. /ТАСС

Победу одержала белоруска Светлана Саханенко, бронзу завоевала австрийка Карина Эдлингер

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Михалина Лысова завоевала серебряную медаль в гонке на 7,5 км с раздельным стартом классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Она показала время 22 минуты 55,6 секунды, проиграв победительнице 36,3 секунды. Победу одержала белоруска Светлана Саханенко с результатом 22.19,3, третье место заняла австрийка Карина Эдлингер (+1.03,6).
Российская лыжница Марина Галицына со спортсменом-ведущим Максимом Пироговым финишировала на четвертой позиции (+1.15,2). Екатерина Мошковская с Артемом Нориным стала шестой (+2.21,1).

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Лысова является шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхёнчхане она завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км и серебро в гонке на 10 км. Россиянка стала восьмикратной серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.

Лысова родилась 29 марта 1992 года в Нижнем Тагиле. Ее первым тренером была Мария Бусыгина, более 12 лет Лысова работает под руководством Валерия Огородникова. Спортсменка дебютировала на Паралимпиаде в Ванкувере в 2010 году в возрасте 17 лет и выиграла золото, два серебра и две бронзы. Награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Дружбы.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 22 медали (восемь золотых, 10 серебряных, четыре бронзовые) на Играх в Пхёнчхане и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 31 медаль (11-13-7), третьими идут канадские спортсмены (55 атлетов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

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