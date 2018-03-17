"Нэшвилл" первым обеспечил себе выход в плей-офф НХЛ

ТАСС, 17 марта. "Колорадо" проиграл "Нэшвиллу" со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Колтон Сиссонс (18-я и 34-я минуты) и Филип Форсберг (37, 59). У проигравших отличились Натан Маккиннон (20) и Габриэль Ландескуг (24).

"Нэшвилл" стал первой командой, обеспечившей себе место в плей-офф. Клуб лидирует в Западной конференции, набрав 104 очка в 71 матче. До конца регулярного чемпионата "Нэшвиллу", который в прошлом сезоне играл в финале Кубка Стэнли и проиграл в серии "Питтсбургу", осталось провести 11 матчей, и он уже не опустится ниже восьмого места в конференции. "Колорадо" с 84 очками идет шестым.

В следующем матче "Нэшвилл" 20 марта в гостях сыграет с "Баффало", "Колорадо" 18 марта примет "Детройт".