Тренеры смогут пользоваться мобильной связью в тактических целях во время матчей ЧМ-2018

БОГОТА, 17 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Тренеры получат возможность пользоваться мобильными средствами коммуникации в технической зоне во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом нововведении, которое было утверждено на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА), ТАСС рассказал член совета, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Совет ФИФА на заседании в Боготе рассмотрел ряд поправок в регламент проведения предстоящего чемпионата мира.

"Была утверждена возможность использования мобильного, электронного и коммуникационного оборудования тренерами в технических зонах для тренерской работы и в тактических целях. Условно, тренер получит возможность во время игры напрямую общаться с аналитиками из своего штаба и получать какую-то оперативную информацию", - рассказал Сорокин.

Совет ФИФА также утвердил использование на чемпионате мира системы видеопомощи арбитрам (VAR) и возможность проведения четвертой замены в дополнительное время матчей плей-офф. "По поводу VAR не было голосования в классическом смысле, приняли сразу и единогласно. Это нововведение было принято единым пакетом с возможностью проведения четвертой замены. Также я сделал доклад о ходе подготовки к чемпионату мира, сообщил, что все идет по плану, все стадионы будут сданы вовремя", - отметил Сорокин.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 июля.