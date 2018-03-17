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Четыре шайбы Эвандера Кейна помогли "Сан-Хосе" победить "Калгари" в матче НХЛ

Спорт
17 марта, 7:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:4

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ТАСС, 17 марта. "Сан-Хосе" со счетом 7:4 одержал победу над "Калгари" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей четыре шайбы забросил Эвандер Кейн (6-я, 27-я, 37-я и 42-я минуты), также голами отметились Кевин Лабанк (32), Томаш Гертл (39) и Эрик Фер (57). В составе хозяев отличились Трой Брауэр (17), Марк Янковски (23), Джонни Гудро (31) и Майкл Ферланд (55).

Кейн был обменян в "Сан-Хосе" из "Баффало" 26 февраля, против "Калгари" он провел восьмую игру за команду. Кейн повторил клубный рекорд "Сан-Хосе" по количеству шайб, заброшенных в одном матче. Ранее такого результата добивались Оуэн Нолан (декабрь 1995 года), Гертл (октябрь 2013-го) и Патрик Марло (март 2017-го).

"Сан-Хосе" набрал 87 очков в 71 матче и занимает четвертое место в Западной конференции. "Калгари" расположился на 10-й строчке, в активе команды 80 очков в 72 играх.

В следующем матче в ночь на 18 марта "Сан-Хосе" на выезде сыграет с "Ванкувером". "Калгари" в воскресенье в гостях встретится с "Вегасом".

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