Тренер российских лыжниц с нарушением зрения доволен результатом на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Старший тренер российских лыжниц и биатлонисток с нарушением зрения Алексей Копытин остался доволен результатами подопечных в индивидуальных гонках на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом Копытин рассказал журналистам после гонки на 7,5 км с раздельным стартом, где серебро завоевала Михалина Лысова.

Ранее в Пхёнчхане Лысова выиграла два золота и серебро в биатлоне, а также серебро и бронзу в лыжных гонках.

"Шесть гонок - шесть медалей, в целом я доволен, - рассказал Копытин. - Но обидно за сегодняшний результат Марины Галицыной - четвертая".

Паралимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 18 марта. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 22 медали (восемь золотых, 10 серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 31 медаль (11-13-7), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).