Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская лыжница Зайнуллина выиграла бронзу в гонке на 5 км на Паралимпиаде

Спорт
17 марта, 7:35 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, марта. /ТАСС

Победу в соревнованиях для спортсменов в классе "сидя" одержала американка Оксана Мастерс, второй стала немка Андреа Эскау.

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марта Зайнуллина

Марта Зайнуллина

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Марта Зайнуллина завоевала бронзовую медаль в гонке на 5 км в классе "сидя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Россиянка показала время 17 минут 25,4 секунды, проиграв чемпионке 43,4 секунды. Победу одержала американка Оксана Мастерс, преодолевшая дистанцию за 16 минут 42 секунды. Второй стала немка Андреа Эскау (+11,5).

Россиянка Надежда Федорова финишировала четвертой (+45,3), Ирина Гуляева - пятой (+1.01,2), Наталья Кочерова - восьмой (+1.47), Акжана Абдикаримова - 22-й (+7.10,8).

Для 27-летней Зайнуллиной эта медаль стала третьей на Паралимпиаде. Ранее она завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км и бронзу в лыжном спринте. На Играх в Сочи в 2014 году россиянка стала бронзовым призером в лыжном спринте. Зайнуллина является чемпионкой мира 2015 года в биатлоне, спортсменка дважды завоевывала серебро и дважды бронзу мирового первенства.

Зайнуллина родилась в Нижнекамске, ее первым тренером была Ирина Полякова. Спортсменка попала в сборную России в 2010 году, сейчас она тренируется под руководством Владимира Малинского. Является заслуженным мастером спорта России. В 2014 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 23 медали (восемь золотых, 10 серебряных, пять бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 32 медали (12-13-7), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15). 

Смотрите также

Российская лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в спринте на Паралимпиаде

Колобков: биатлонистки Зайнуллина и Гуляева показали высокий класс на Паралимпиаде

Зайнуллиной пришлось выиграть медаль Паралимпиады, чтобы не ночевать в коридоре

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
2
МО РФ: тысячи тел остаются под завалами в Ракке после бомбежек коалиции во главе с США
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
СМИ: сенаторы в США потребовали от минфина заблокировать проект "Северный поток - 2"
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое? Еще не поздно выбрать участок для голосования. Рассказываем как