Российская лыжница Зайнуллина выиграла бронзу в гонке на 5 км на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Марта Зайнуллина завоевала бронзовую медаль в гонке на 5 км в классе "сидя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Россиянка показала время 17 минут 25,4 секунды, проиграв чемпионке 43,4 секунды. Победу одержала американка Оксана Мастерс, преодолевшая дистанцию за 16 минут 42 секунды. Второй стала немка Андреа Эскау (+11,5).

Россиянка Надежда Федорова финишировала четвертой (+45,3), Ирина Гуляева - пятой (+1.01,2), Наталья Кочерова - восьмой (+1.47), Акжана Абдикаримова - 22-й (+7.10,8).

Для 27-летней Зайнуллиной эта медаль стала третьей на Паралимпиаде. Ранее она завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км и бронзу в лыжном спринте. На Играх в Сочи в 2014 году россиянка стала бронзовым призером в лыжном спринте. Зайнуллина является чемпионкой мира 2015 года в биатлоне, спортсменка дважды завоевывала серебро и дважды бронзу мирового первенства.

Зайнуллина родилась в Нижнекамске, ее первым тренером была Ирина Полякова. Спортсменка попала в сборную России в 2010 году, сейчас она тренируется под руководством Владимира Малинского. Является заслуженным мастером спорта России. В 2014 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 23 медали (восемь золотых, 10 серебряных, пять бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 32 медали (12-13-7), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).