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Российские лыжницы пробегут две эстафеты на Паралимпиаде, состав определится позже

Спорт
17 марта, 7:39 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, марта. /ТАСС

Смешанная и открытая эстафетные гонки состоятся 18 марта, в них могут участвовать спортсмены любого пола, российские лыжники не получили ни одной лицензии для выступления на Паралимпиаде

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российские лыжницы примут участие в двух эстафетах, которые пройдут в заключительный день Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил старший тренер команды лыжниц и биатлонисток с нарушением зрения Алексей Копытин.

Смешанная и открытая эстафетные гонки состоятся 18 марта, в них могут участвовать спортсмены любого пола. Российские лыжники не получили ни одной лицензии для выступления в качестве нейтральных спортсменов на Паралимпийских играх из-за лишения членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

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"Девушки побегут в эстафетах, хотя им будет очень сложно одним женским составом бороться за призы. Любая медаль в данной ситуации будет подвигом, - отметил Копытин. - Состав определится в самое ближайшее время, правда за два часа до старта возможны замены".

Копытин отметил, что российские спортсменки проходят по квоте для участия в эстафетах. "Соперники выставляют по три девушки и одному мужчине, например, Украина так обычно делает. Но у нас одни девочки, по квалификации они проходят в любом составе", - отметил тренер.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 22 медали (восемь золотых, 10 серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 31 медаль (11-13-7), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

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