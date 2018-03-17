Российская лыжница Зайнуллина не удовлетворена своими результатами на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Марта Зайнуллина, завоевавшая три медали Паралимпиады в Пхёнчхане, считает, что могла показать лучший результат на Играх. Об этом спортсменка рассказала журналистам после лыжной гонки на 5 км в классе "сидя", где завоевала бронзу.

Ранее Зайнуллина завоевала на Играх серебро в биатлонной гонке на 10 км и бронзу в лыжном спринте. На Играх в Сочи в 2014 году россиянка стала бронзовым призером в лыжном спринте.

"Весь этот сезон я показывала стабильные результаты, поэтому могла здесь выступить лучше, есть неудовлетворенность, хотя и сделала все, что могла, - призналась Зайнуллина. - Трасса сегодня была тяжелой, снег сбит в кашу, но мне придавало сил, что это последняя гонка. И я счастлива, что скоро полечу домой и наконец-то увижу свою дочь".

Паралимпийские игры завершатся 18 марта. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 23 медали (восемь золотых, 10 серебряных, пять бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 33 медали (12-14-7), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).