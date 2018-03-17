Россиянка Кочерова рассчитывала попасть в призеры в биатлонных гонках на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российская лыжница и биатлонистка Наталья Кочерова ожидала от себя лучшего результата на Паралимпиаде в Пхёнчхане. Об этом спортсменка рассказала журналистам после лыжной гонки на 5 км в классе "сидя", где она стала восьмой.

В биатлонной гонке на 6 км Кочерова заняла пятое место, на 10 км - шестое, на 12,5 км - четвертое, в спринтерской лыжной гонке она стала пятой.

"Я делала упор здесь на биатлон, поскольку прилично уступаю девочкам в скорости. Но в целом неплохо - по сравнению с Играми в Сочи, где я была пятой, тут я четвертая. Но все-таки я рассчитывала быть в призах, и эта цель никуда не денется - каждый спортсмен мечтает быть на подиуме, а еще лучше - победить", - сказала Кочерова.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 33 медали (12-14-7), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).