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Колобков: российские спортсменки стали истинными королевами Паралимпиады

Спорт
17 марта, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Министр спорта отметил результаты россиянок в биатлоне и в лыжных гонках на соревнованиях в Пхёнчхане

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские лыжницы и биатлонистки являются истинными королевами на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В субботу Екатерина Румяняцева стала второй в лыжной гонке на 7,5 км в классе "стоя", Михалина Лысова выиграла серебро на аналогичной дистанции среди спортсменов с нарушением зрения, Марта Зайнуллина завоевала бронзу в гонке на 5 км в классе "сидя".

"Мы не сомневались, что и сегодня наши спортсменки вновь порадуют нас наградами, - сказал Колобков. - На этих Играх они - истинные королевы как в лыжных гонках, так и биатлоне. Впереди - эстафеты, конечно, девушкам будет нелегко в борьбе с мужчинами. Но верю, что они выступят в полную силу".

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Горнолыжник Валерий Редкозубов в субботу стал третьим в слаломе среди спортсменов с нарушением зрения. "Красиво завершил свое выступление на Паралимпиаде-2018 горнолыжник Валерий Редкозубов, завоевав бронзу. Поздравляю наших паралимпийцев и их тренеров с новыми наградами и желаю успехов, благополучия и всего самого доброго", - добавил министр.

Смешанная и открытая эстафетные лыжные гонки состоятся 18 марта, в них могут участвовать спортсмены любого пола. Российские лыжники не получили ни одной лицензии для выступления в качестве нейтральных спортсменов на Паралимпийских играх из-за лишения членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15). Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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