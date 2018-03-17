Бывший хоккеист Сушинский стал президентом омского "Авангарда"

ТАСС, 17 марта. Максим Сушинский назначен на пост президента клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Решение о назначении 43-летнего Сушинского было принято советом директоров "Авангарда". На этом посту Сушинский сменил Владимира Шалаева, который руководил клубом с мая 2014 года.

"Мы благодарим Владимира Шалаева за его вклад в развитие "Авангарда", но настало время для изменений, - сказал председатель совета директоров клуба Александр Дыбаль. - Новым президентом клуба назначен Максим Сушинский, который долгие годы являлся ключевым игроком команды, с которым мы добились самых больших побед в истории "Авангарда". С момента окончания карьеры хоккеиста Максим проявил себя и как успешный менеджер, реализовав свой потенциал в частном бизнесе. Мы надеемся, что совокупность его опыта игрока и управленца позволит повысить эффективность спортивного менеджмента клуба".

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 "Авангард" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии первого раунда плей-офф омский клуб со счетом 3-4 уступил "Салавату Юлаеву".

Сушинский выступал за "Авангард" с 1996 по 2000 год и с 2001-го по 2005-й. В составе омской команды он стал чемпионом России (сезон-2003/04), обладателем Кубка европейских чемпионов (2005), трижды был признан лучшим игроком чемпионата России (2000, 2002, 2004). Является чемпионом мира 2008 года в составе сборной России. Завершил карьеру в 2013 году.