Стадион ЧМ-2018 "Ростов-Арена" введен в эксплуатацию

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Стадион чемпионата мира по футболу 2018 года "Ростов-Арена" введен в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

По завершении чемпионата мира стадион "Ростов-Арена" будет использоваться для проведения соревнований отечественного и международного уровня по футболу, а также спортивных, культурно-зрелищных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45 000 до 37 868 мест.

"Это уютный стадион, рассчитанный на 45 тыс. зрителей, - сказал министр спорта РФ Павел Колобков. - Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города. Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан".

Ближайший тестовый матч на стадионе состоится 15 апреля, в рамках 26-го тура чемпионата России встретятся "Ростов" и "СКА-Хабаровск".

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов.