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Ильиных выиграла бронзу в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии в Японии

Спорт
17 марта, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Победу одержала китаянка Ши Тинмао

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Кристина Ильиных

Кристина Ильиных

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Россиянка Кристина Ильиных заняла третье место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии, который проходит в японском городе Фудзи.

По итогам пяти прыжков Ильиных набрала 326,15 балла. Победу одержала китаянка Ши Тинмао (388,05). Второй стала ее соотечественница Ван Хань (359,30).

Ранее серебро в прыжках с трехметрового трамплина выиграл россиянин Илья Захаров, а Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в синхронных прыжках с вышки. В первый день соревнований в Фудзи Захаров и Евгений Кузнецов стали вторыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Виктор Минибаев и Александр Бондарь в синхронных прыжках с десятиметровой вышки завоевали серебро.

Этап Мировой серии в Фудзи завершится 17 марта.

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