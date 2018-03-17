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Сорокин: "Арсеналу" и его болельщикам гарантирована безопасность в матче с ЦСКА в Москве

Спорт
17 марта, 11:34 UTC+3 БОГОТА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

ЦСКА и "Арсенал" встретятся в четвертьфинале Лиги Европы, первый матч пройдет 5 апреля в Лондоне, ответный - 12 апреля в Москве

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Станислав Красильников/ТАСС

БОГОТА, 17 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Болельщикам лондонского "Арсенала", желающим посетить ответный матч четвертьфинала Лиги Европы по футболу против московского ЦСКА, не стоит беспокоиться за свою безопасность. Об этом ТАСС сообщил член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

После жеребьевки матчей 1/4 финала Лиги Европы, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне, официальный сайт "Арсенала" напомнил своим болельщикам о предостережении МИД Великобритании, в котором говорится о возможных антибританских настроениях в России из-за напряженности в отношениях между двумя странами.

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"Жаль, что матчи будут проводиться в такой обстановке, - сказал Сорокин. - Мы обеспечим безопасность в равной степени всем - от высокопоставленных гостей до болельщиков. Для нас нет никакой разницы, из какой они страны и каковы дипломатические отношения с этой страной. Оснований для таких предостережений мы не видим никаких".

Московский матч между ЦСКА и "Арсеналом" пройдет 12 апреля, в Лондоне команды встретятся 5 апреля.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов.

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