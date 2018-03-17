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Минстрой: все стадионы ЧМ-2018 будут сданы в течение трех недель

Спорт
17 марта, 14:01 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 17, марта. /ТАСС

По словам первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонида Ставицкого, все стадионы находятся в приблизительно одинаковой степени готовности

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Стадион "Екатеринбург-Арена"

Стадион "Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Все стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будут сданы в течение трех недель. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий.

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"Все работы, связанные с завершением и вводом в эксплуатацию стадионов, идут в плановом режиме. Все стадионы находятся в приблизительно одинаковой степени готовности - с интервалом 1-2-3 недели. Задач, которые бы выходили за рамки нашего понимания, уже не существуют. Поэтому в интервале неделя, две, три будут сданы все стадионы. Основной акцент смещается в сторону подготовки документаций для итоговых проверок, которые осуществляет Ростехнадзор", - сказал Ставицкий.

Он заметил, что один из самых сложных объектов, который требует большего внимания, - это стадион в Самаре, "он больше и технологически сложнее остальных ". Кроме того, до конца марта в этом регионе прогнозируются минусовые температуры, что пока не дает возможность сделать поле. "Для того, что бы сделать "пирог " - систему подогрева, полива и т.д, посеять траву - это примерно будет 15-18 апреля. Первая тестовая игра в Самаре пройдет 28 апреля, поэтому задача тоже будет выполнена", - добавил Ставицкий.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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