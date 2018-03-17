Медали Паралимпиады-2018 вручены четверым российским спортсменам

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российским лыжницам Михалине Лысовой, Екатерине Румянцевой, Марте Зайнуллиной и горнолыжнику Валерию Редкозубову вручены медали Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

В субботу россияне выиграли четыре медали на Паралимпиаде. Румяняцева стала второй в лыжной гонке на 7,5 км в классе "стоя", Лысова выиграла серебро на аналогичной дистанции среди спортсменов с нарушением зрения, а Зайнуллина завоевала бронзу в гонке на 5 км в классе "сидя". Редкозубов стал третьим в слаломе среди спортсменов с нарушением зрения.

В пятницу Лысова вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым завоевала золото в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения, став шестикратной паралимпийской чемпионкой. Золотую медаль ей вручили председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и туризму Национальной ассамблеи Республики Корея Ю Сон Ёп и член комиссии Ли Чжон Бэ. Серебро на дистанции 7,5 км Лысовой вручили член совета Международного паралимпийского комитета (МПК) Челси Готелл, а также член специальной комиссии Национальной ассамблеи, созданной для Игр в Пхёнчхане, Ли Дон Соп.

Румянцевой серебряную награду вручили министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кирсти Дункан и Ли Дон Суп. Редкозубова наградили член совета управляющих МПК Лука Панкалли и бывший член совету управляющих МПК На Кюн Вон. Медаль Зайнуллиной вручили председатель комиссии по борьбе с коррупцией и гражданским правам Пак Ын-джон и бывший член совета управляющих МПК На Кюн Вон.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).