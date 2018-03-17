Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медали Паралимпиады-2018 вручены четверым российским спортсменам

Спорт
17 марта, 14:12 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, марта. /ТАСС

Россияне, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) на Играх в Пхёнчхане

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михалина Лысова и Алексей Иванов

Михалина Лысова и Алексей Иванов

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российским лыжницам Михалине Лысовой, Екатерине Румянцевой, Марте Зайнуллиной и горнолыжнику Валерию Редкозубову вручены медали Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

В субботу россияне выиграли четыре медали на Паралимпиаде. Румяняцева стала второй в лыжной гонке на 7,5 км в классе "стоя", Лысова выиграла серебро на аналогичной дистанции среди спортсменов с нарушением зрения, а Зайнуллина завоевала бронзу в гонке на 5 км в классе "сидя". Редкозубов стал третьим в слаломе среди спортсменов с нарушением зрения.

Смотрите также
Екатерина Румянцева

Российские паралимпийцы завоевали в субботу четыре медали на Играх в Пхёнчхане

В пятницу Лысова вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым завоевала золото в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения, став шестикратной паралимпийской чемпионкой. Золотую медаль ей вручили председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и туризму Национальной ассамблеи Республики Корея Ю Сон Ёп и член комиссии Ли Чжон Бэ. Серебро на дистанции 7,5 км Лысовой вручили член совета Международного паралимпийского комитета (МПК) Челси Готелл, а также член специальной комиссии Национальной ассамблеи, созданной для Игр в Пхёнчхане, Ли Дон Соп.

Румянцевой серебряную награду вручили министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кирсти Дункан и Ли Дон Суп. Редкозубова наградили член совета управляющих МПК Лука Панкалли и бывший член совету управляющих МПК На Кюн Вон. Медаль Зайнуллиной вручили председатель комиссии по борьбе с коррупцией и гражданским правам Пак Ын-джон и бывший член совета управляющих МПК На Кюн Вон.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает британское генконсульство в Петербурге
2
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
5
Посол Великобритании прибыл в МИД РФ
6
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?