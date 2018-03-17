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Лыжница Непряева объявила о досрочном завершении сезона из-за болезни

Спорт
17 марта, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

На финальном этапе Кубка мира в Швеции в четвертьфинальном заезде спринта спортсменка допустила фальстарт и была дисквалифицирована

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Наталья Непряева

Наталья Непряева

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Российская лыжница Наталья Непряева досрочно завершила сезон из-за болезни. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

К сожалению я закончила сезон раньше, чем планировала... я не сошла с мини тура , я не настолько слаба, что бы не выйти на старт из-за вчерашнего инцидента... я заболела и продолжить участие в гонках не смогу, как бы я этого не хотела

Публикация от Непряева Наталия ✌️️ (@natali_nepryaeva)

"К сожалению, я закончила сезон раньше, чем планировала. Я не сошла с мини-тура, я не настолько слаба, чтобы не выйти на старт из-за вчерашнего инцидента. Заболела и продолжить участие в гонках не смогу, как бы этого не хотела", - написала лыжница.

В пятницу на финальном этапе Кубка мира в шведском Фалуне в четвертьфинальном заезде спринта Непряева допустила фальстарт, получила вторую желтую карточку и была дисквалифицирована.

Спортсменка впервые в карьере попала на призовой подиум этапа Кубка мира в марте 2018 года, став второй в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 км в финском Лахти. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Непряева завоевала бронзу в эстафете и стала четвертой в индивидуальном спринте классическим стилем.

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