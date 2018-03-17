Определен состав российских участниц лыжных эстафет на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Определен состав российских участник двух лыжных эстафет 4х2,5 км, которые пройдут в заключительный день Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил первый вице- президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"В миксте первой пробежит Марта Зайнуллина, второй - Анна Миленина, третьей - Ирина Гуляева, завершит гонку Михалина Лысова. В открытой эстафете побегут Наталья Кочерова, затем Екатерина Румянцева, за ними Надежда Федорова и Наталья Братюк. Это решение было полностью согласованно с тренерским штабом и принято по итогам анализа выступления наших девушек на этих Играх", - рассказал Рожков.

Российские лыжники, традиционно успешно выступающие на международных стартах, не получили ни одной лицензии для выступления в качестве нейтральных спортсменов на Паралимпийских играх 2018 года из-за лишения Паралимпийского комитета России членства в Международном паралимпийском комитете.

На Играх-2018 под нейтральным флагом соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские атлеты на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых), занимая второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).