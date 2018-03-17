Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Определен состав российских участниц лыжных эстафет на Паралимпиаде

Спорт
17 марта, 14:23 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, марта. /ТАСС

В миксте первой пробежит Марта Зайнуллина, второй - Анна Миленина, третьей - Ирина Гуляева, завершит гонку Михалина Лысова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михалина Лысова

Михалина Лысова

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Определен состав российских участник двух лыжных эстафет 4х2,5 км, которые пройдут в заключительный день Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил первый вице- президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Смотрите также
Екатерина Румянцева

Российские паралимпийцы завоевали в субботу четыре медали на Играх в Пхёнчхане

"В миксте первой пробежит Марта Зайнуллина, второй - Анна Миленина, третьей - Ирина Гуляева, завершит гонку Михалина Лысова. В открытой эстафете побегут Наталья Кочерова, затем Екатерина Румянцева, за ними Надежда Федорова и Наталья Братюк. Это решение было полностью согласованно с тренерским штабом и принято по итогам анализа выступления наших девушек на этих Играх", - рассказал Рожков.

Российские лыжники, традиционно успешно выступающие на международных стартах, не получили ни одной лицензии для выступления в качестве нейтральных спортсменов на Паралимпийских играх 2018 года из-за лишения Паралимпийского комитета России членства в Международном паралимпийском комитете.

На Играх-2018 под нейтральным флагом соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские атлеты на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых), занимая второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
2
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
3
Лавров: в Сирии работает спецназ США, Великобритании, Франции и ряда других стран
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
7
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?