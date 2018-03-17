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Российский горнолыжник Редкозубов хотел бы выступить на Паралимпиаде-2022

Спорт
17 марта, 14:29 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, марта. /ТАСС

На Играх в Пхёнчхане Редкозубов завоевал две бронзы - в слаломе и суперкомбинации

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Валерий Редкозубов

Валерий Редкозубов

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Валерий Редкозубов удовлетворен своими результатами на Паралимпийских играх в Пхёнчхане и намерен продолжить выступать дальше, возможно и на Играх 2022 года в Пекине. Об этом Редкозубов рассказал журналистам.

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На Играх в Пхёнчхане Редкозубов завоевал две бронзы - в слаломе и суперкомбинации, также он является трехкратным призером Игр в Сочи, где завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, а также бронзу в гигантском слаломе.

"Конечно, хотелось здесь выступить получше, но была проблема с коленями - шел на обезболивающих. С учетом этого обстоятельств я рад, что справился - держался как мог. Сейчас нужно восстановиться - я намерен выступать дальше. Об участии в Играх-2022 в Пекине загадывать трудно, но такое желание есть", - рассказал Редкозубов.

Горнолыжник сообщил, что намерен заняться здоровьем вплотную, но только после чемпионата России. "Конечно, я планирую лечение, но смогу это сделать только после чемпионата России - вылетаем на него уже через два дня после возвращения с Игр в Москву. Так что с семьей пока не увидеться, но я очень хочу домой - к жене и сыну", - подчеркнул спортсмен.

На Играх-2018 под нейтральным флагом соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские атлеты на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых), занимая второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

Паралимпиада в Пхёнчхане завершится 18 марта. Начало церемонии закрытия Игр - в 20:00 по местному времени (14:00 мск).

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