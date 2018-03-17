ФКР должна предоставить в CAS доказательства невиновности Крушельницкого до 12 апреля

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федерация керлинга России (ФКР) должна собрать доказательства невиновности Александра Крушельницкого и предоставить их в Спортивный арбитражный суд (CAS) до 12 апреля. Об этом ТАСС рассказала бывший президент ФКР и член комиссии для доказательства невиновности Крушельницкого Ольга Андрианова.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером на Олимпийских играх в Пхёнчхане, заняв третье место в дабл-миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, было обнаружено наличие мельдония, CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей.

"Мы вместе с федерацией пытаемся доказать, что Крушельницкий не виноват, для того чтобы сократить срок дисквалификации. Если у спортсмена обнаруживается запрещенное вещество в организме, независимо от причин его попадания, он считается виноватым. Суд уведомил об условной четырехлетней дисквалификации Крушельницкого, но с оговоркой, что до 12 апреля он имеет право предъявить доказательства о своей невиновности для дальнейшего рассмотрения дела", - сказала Андрианова.

"Сейчас ФКР, генпрокуратура и другие следственные органы занимаются сбором материалов и доказательств его невиновности. Какие доказательства собраны - пока это информация закрытая. До 12 апреля мы должны отправить письмо с доказательствами и экспертными оценками иностранных специалистов", - заключила собеседник ТАСС.

ФКР в конце февраля создала комиссию, задача которой является реабилитация имени Крушельницкого, доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами.

Игры в Пхёнчхане прошли с 9 по 25 февраля.