Болельщики вручили фигуристке Медведевой символическое золото ОИ-2018

ТАСС, 17 марта. Болельщики двукратного серебряного призера Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристки Евгении Медведевой вручили спортсменке символическую золотую медаль. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram Медведевой.

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"Сегодня я получила третью олимпийскую медаль. Мои болельщики - лучшие в мире", - написала Медведева.

Медаль стилизована под золотую награду зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Вместо олимпийских колец на ней выгравированы пять переплетенных сердец, над которыми написано "Рождена творить историю".

18-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала серебро в командном и личном турнирах.