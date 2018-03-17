Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болельщики вручили фигуристке Медведевой символическое золото ОИ-2018

Спорт
17 марта, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Вместо олимпийских колец на медали выгравированы пять переплетенных сердец, над которыми написано "Рождена творить историю"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Болельщики двукратного серебряного призера Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристки Евгении Медведевой вручили спортсменке символическую золотую медаль. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram Медведевой.

© Instagram Евгении Медведевой

"Сегодня я получила третью олимпийскую медаль. Мои болельщики - лучшие в мире", - написала Медведева.

Медаль стилизована под золотую награду зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Вместо олимпийских колец на ней выгравированы пять переплетенных сердец, над которыми написано "Рождена творить историю".

18-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала серебро в командном и личном турнирах.

Смотрите также

Биография российской фигуристки Евгении Медведевой

Новую серию мультфильма "Фиксики" посвятили фигуристке Евгении Медведевой

Евгения Медведева стала самой обсуждаемой спортсменкой во время Олимпиады

Финал Гран-при по фигурному катанию стартует в Японии без Евгении Медведевой

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
2
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
3
Лавров: в Сирии работает спецназ США, Великобритании, Франции и ряда других стран
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
7
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?