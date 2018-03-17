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Тудегешева победила в зачете КМ по сноуборду в параллельном слаломе

Спорт
17 марта, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Российская спортсменка набрала 1700 очков по итогам сезона

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Екатерина Тудегешева

Екатерина Тудегешева

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Российская сноубордистка Екатерина Тудегешева заняла первое место в зачете Кубка мира в параллельном слаломе.

Российская спортсменка набрала 1700 очков по итогам сезона. Второй стала Селина Йорг, представляющая Германию (1690), третий результат у Жюли Цогг из Швейцарии (1500).

На заключительном этапе Кубка мира в немецком Винтерберге Тудегешева поделила пятое место с Даниэлой Ульбинг из Австрии в параллельном слаломе (450 очков). Первое место заняла Йорг (1000), второе - россиянка Алена Заварзина (800), третье - Цогг (600).

Тудегешева является двукратной чемпионкой мира (2013 год - в параллельном слаломе, 2007 - в параллельном гигантском слаломе). В сезоне-2010/2011 стала обладательницей Кубка мира в общем зачете и в параллельных дисциплинах.

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