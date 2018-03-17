Спорткомплекс с объемом инвестиций почти 260 млн рублей открылся в Самарской области

САМАРА, 17 марта. /ТАСС/. Новый физкультурно-спортивный комплекс, построенный в рамках государственной программы развития физкультуры и спорта, открылся в городе Сызрани Самарской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Сегодня мы открываем новый спорткомплекс, в котором будут заниматься тысячи ребят и тысячи людей разных поколений и разных возможностей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Это еще один мощный импульс развития спорта и здорового образа жизни в Сызрани, и я уверен, что здесь вырастут новые чемпионы", - сказал на открытии врио губернатора области Дмитрий Азаров.

Спорткомплекс построили в центре города в рамках госпрограммы "Развитие физкультуры и спорта в Самарской области". Строительство было начато в 2014 году и осуществлялось за счет средств бюджета области при софинансировании городского бюджета. Как сообщили ТАСС в пресс-службе облправительства, общая стоимость объекта составила 258,6 млн рублей.

Комплекс предназначен для занятий и проведения соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, бадминтону, боксу, борьбе, плаванию, водному поло.

В здании два плавательных бассейна - для взрослых и детей, универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал для занятий боксом. Пропускная способность комплекса - 162 человека в смену (при смене 1,5 часа).

По данным облправительства, с 2012 в Самарской области было построено 12 крытых ледовых арен, 16 бассейнов, 28 физкультурно-оздоровительных комплексов, более 400 универсальных спортивных площадок. На 30% выросло количество людей, занимающихся физической культурой и спортом.