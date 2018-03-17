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Логинов занял второе место в общем зачете КМ по сноуборду в параллельном слаломе

Спорт
17 марта, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Первое место по итогам сезона занял итальянец Роланд Фишналлер, набравший 2200 очков

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Дмитрий Логинов

Дмитрий Логинов

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом".

Первое место по итогам сезона занял итальянец Роланд Фишналлер, набравший 2200 очков. На счету российского спортсмена 1800 баллов. На третьем месте австриец Себастьян Кислингер (1380).

На заключительном этапе Кубка мира в немецком Винтерберге победу в параллельном слаломе одержал Фишналлер, вторым стал Кислингер, третье место занял словенский спортсмен Рок Маргуч. Логинов был дисквалифицирован в 1/8 финала.

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