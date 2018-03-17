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Два мяча Дзюбы помогли "Арсеналу" сыграть вничью с "Ростовом" в РФПЛ

Спорт
17 марта, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 2:2 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

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В составе хозяев дубль оформил Артем Дзюба (14-я и 59-я минуты). За гостей дважды отличился Алексей Ионов (8, 31).

"Арсенал" находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. "Ростов" занимает 10-ю строчку, в активе команды 27 очков.

В следующем туре "Ростов" на домашнем поле сыграет с ЦСКА 1 апреля, "Арсенал" в тот же день на выезде встретится с московским "Динамо".

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