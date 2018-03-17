Колосков посоветовал Черчесову еще раз присмотреться к футболисту "Арсенала" Дзюбе

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит еще раз присмотреться к нападающему тульского футбольного клуба "Арсенал" Артему Дзюбе. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

Дзюба с приходом на пост главного тренера "Зенита" Роберто Манчини перед началом сезона перестал регулярно попадать в основной состав команды - форвард принял участие в 24 матчах при итальянце в разных соревнованиях (10 - с первых минут) и забил два гола. В конце января объявлено, что до конца сезона нападающий будет выступать на правах аренды за тульский "Арсенал". В составе нового клуба форвард забил три мяча в трех играх чемпионата России. Последний раз Дзюба вызывался в сборную России в мае прошлого года.

В четверг основной форвард санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александр Кокорин получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига", который завершился вничью - 1:1, а петербургский клуб выбыл из турнира, поскольку проиграл первый матч - 1:2. На следующий день пресс-служба "Зенита" сообщила, что у нападающего диагностирован разрыв крестообразных связок колена, из-за которого он рискует пропустить чемпионат мира в России.

"В период, когда мы потеряли Кокорина, понятно, что нужно что-то делать. Но у Черчесова есть глаза и опыт, он прекрасно понимает, кто ему нужен. Сегодня он забил прекрасные голы в стиле центрфорварда в матче чемпионата России [с тульским "Арсеналом", 2:2]. Хороший игрок, можно только пожелать Станиславу Саламовичу, чтобы он еще раз присмотрелся к этому футболисту", - считает Колосков.

С 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу.