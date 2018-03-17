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Дзюдоистка Кузютина заявила, что схватка с Мирандой на "Большом шлеме" была принципиальной

Спорт
17 марта, 17:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, марта. /ТАСС

Россиянка добавила, что счастлива порадовать болельщиков победой на турнире серии "Большой шлем"

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Наталья Кузютина

Наталья Кузютина

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Финальная схватка с бразильянкой Эрикой Мирандой на турнире серии "Большой шлем" в Екатеринбурге была принципиальной для российской дзюдоистки Натальи Кузютиной. Об этом она заявила журналистам.

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Кузютина завоевала золотую медаль, победив соперницу в финале в весе до 52 кг. В прошлом году россиянка выиграла бронзу, проиграв Миранде в полуфинале "Большого шлема" в Екатеринбурге.

"Сегодня я настраивалась, конечно, на бразильянку, в том году я проиграла ей, для меня важно было победить именно эту соперницу. Иногда говорят, что на соревнования приезжаешь ради одной схватки, я приехала ради этой и рада, что победила в финале. Я очень хотела быть в финале с бразильянкой, это была принципиальная встреча", - сказала 28-летняя Кузютина.

Она также добавила, что счастлива порадовать болельщиков. "Такой поддержки, как в Екатеринбурге, у меня, наверное, нет. Я подготовилась перед схваткой, мы уже неоднократно встречались, я знала, как с ней бороться и все получилось. Очень сложно бороться у себя дома, это большая ответственность, но сегодня я смогла с ней справиться", - подчеркнула бронзовый призер Олимпиады-2016 в Бразилии.

На турнире в Екатеринбурге 320 спортсменов из 34 стран разыгрывают 14 комплектов наград. Сборную России представляют 56 дзюдоистов.

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