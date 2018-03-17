Конькобежка Шихова выиграла зачет Кубка мира на дистанции 1000 м

МИНСК, 17 марта. Российская конькобежка Екатерина Шихова стала победительницей зачета Кубка мира на дистанции 1000 метров.

В забеге на этой дистанции на заключительном этапе Кубка мира в Минске спортсменка заняла третье место, показав результат 1 минута 16,73 секунды. Первой стала голландка Маррит Ленстра (1.15,82), второй - Хеге Бёкко (1.16,03).

В зачете на дистанции 1000 метров Шихова набрала 444 очка, на 24 балла опередив Ленстру. Третьей стала Бёкко (393). Перед заключительным этапом Кубка мира ближайшей преследовательницей россиянки была японка Нао Кодайра, которая пропустила этап в Минске.

Шихова является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионкой Европы 2018 года. Спортсменка пропустила Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, так как не получила приглашения от Международного олимпийского комитета.