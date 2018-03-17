Лыжник Большунов занял первое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 17 марта. Россиянин Александр Большунов завоевал золото в масс-старте на 15 км классическим стилем на последнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

Спортсмен преодолел дистанцию за 36 минут 59,8 секунды. Второе место занял швед Калле Халварссон, проиграв победителю 1,3 секунды. Третьим стал итальянец Франческо Де Фабиани (+3,1 секунды).

Российский лыжник Алексей Червоткин занял пятое место (+5,2), Александр Бессмертных - 12-е (+6,8), Евгений Белов - 18-е (+9,1), Максим Вылегжанин - 19-е (+9,1), Андрей Ларьков - 21-е (+11,4), Денис Спицов - 25-е (+14,4), Глеб Ретивых - 48-е (+1.33,0).

Для 21-летнего Большунова эта победа стала первой на этапах Кубка мира. До этого спортсмен в текущем сезоне шесть раз становился бронзовым призером и однажды финишировал вторым. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане Большунов выиграл три серебряные и одну бронзовую медали, став первым российским лыжником, который завоевал четыре награды на одной Олимпиаде.

Этап Кубка мира в Фалуне завершится в воскресенье.