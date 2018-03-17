Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский гимнаст Белявский стал первым в многоборье на этапе Кубка мира в Германии

Спорт
17 марта, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Второе место занял американец Акаш Моди, третье - Юсукэ Танака из Японии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Давид Белявский

Давид Белявский

© EPA-EFE/ANDRE PICHETTE

ТАСС, 17 марта. Россиянин Давид Белявский завоевал золото в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком Штутгарте.

Спортсмен по итогам шести упражнений показал результат 85,732 балла, второе место занял американец Акаш Моди (84,098), третье - Юсукэ Танака из Японии (83,998).

Белявский является серебряным (командные соревнования) и бронзовым (брусья) призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, также в его активе серебро и бронза чемпионата мира - 2017.

Этап Кубка мира в Штутгарте завершится в воскресенье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
В ЦИК РФ ответили на критику Госдепа в связи с недопуском "наблюдателей от СМИ" на выборы
5
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Глава Британского совета остается в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?