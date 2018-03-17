Российский гимнаст Белявский стал первым в многоборье на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 17 марта. Россиянин Давид Белявский завоевал золото в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком Штутгарте.

Спортсмен по итогам шести упражнений показал результат 85,732 балла, второе место занял американец Акаш Моди (84,098), третье - Юсукэ Танака из Японии (83,998).

Белявский является серебряным (командные соревнования) и бронзовым (брусья) призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, также в его активе серебро и бронза чемпионата мира - 2017.

Этап Кубка мира в Штутгарте завершится в воскресенье.