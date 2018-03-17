Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Локомотива" Ари планирует восстановиться от травмы к матчу с "Амкаром"

Спорт
17 марта, 18:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

После восстановления от разрыва крестообразной связки колена Ари сыграл только два матча за "Локомотив" - в Лиге Европы против французской "Ниццы"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ари

Ари

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари рассчитывает полностью восстановиться от травмы к матчу чемпионата России против пермского "Амкара". Об этом он рассказал ТАСС.

Смотрите также

Футболист "Локомотива" Ари рассчитывает получить паспорт РФ в течение месяца

"Локомотив" получил новый еврокубковый опыт, разгромно проиграв "Атлетико"

Семин: матч против "Атлетико" даст "Локомотиву" шанс пересмотреть свое отношение к игре

После восстановления от разрыва крестообразной связки колена Ари сыграл только два матча за "Локомотив" - в Лиге Европы против французской "Ниццы" (3:2 в гостях, 1:0 дома). Последние две игры чемпионата России против "Спартака" (0:0) и "Урала" (2:0), а также две встречи с испанским "Атлетико" в Лиге Европы (0:3 в гостях, 1:5 дома) нападающий пропустил.

"Я себя чувствую нормально, но не играл против "Атлетико", потому что тренер не хочет мной рисковать, есть небольшой дискомфорт. Это хорошо, потому что есть время восстановиться. После перерыва, думаю, буду полностью здоров и готов играть", - сказал Ари.

Ближайший матч "Локомотива" запланирован на 1 апреля - в 24-м туре чемпионата России железнодорожники должны сыграть на выезде против пермского "Амкара".

Ари, права на которого принадлежат "Краснодару", выступает за "Локомотив" с марта прошлого года на правах аренды. Его соглашение с железнодорожниками истекает в конце текущего сезона. Всего нападающий забил за московскую команду семь голов в 17 матчах в разных турнирах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
В ЦИК РФ ответили на критику Госдепа в связи с недопуском "наблюдателей от СМИ" на выборы
5
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Глава Британского совета остается в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?