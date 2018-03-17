Тренер: Большунов выучит английский язык, чтобы соответствовать лучшим лыжникам мира

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Лучшие лыжники мира признали россиянина Александра Большунова равным себе соперником, поэтому сейчас ему необходимо устранить один недостаток - выучить английский язык, чтобы соответствовать статусу элитного спортсмена. Об этом ТАСС рассказал тренер 21-летнего лыжника Юрий Бородавко.

Большунов, который на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевал три серебряные и одну бронзовую награды, в субботу одержал первую победу на этапах Кубка мира. Он выиграл в масс- старте на 15 км классическим стилем на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

"Александр - неординарный человек, что он периодически доказывает своими поступками. Все элитные, великие спортсмены уважают его и относятся к нему хорошо. Да, есть некоторые, кто смотрит с завистью, но это их проблемы. У него же только один минус - недостаточное знание английского языка, но он его устранит", - сказал Бородавко.

Во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Драммене, которая прошла 7 марта, Большунов предложил победителю соревнований Йоханнесу Клэбо провести небольшой забег-реванш во время круга почета. После норвежец отметил, что россиянин отличается своими необычными и веселыми идеями, однако не может толком пообщаться с ним, поскольку Большунов не говорит по- английски. "Поэтому соперничество и есть наш способ общения", - отметил трехкратный олимпийский чемпион.

В воскресенье состоится заключительный в сезоне старт Кубка мира - гонка преследования на 15 км свободным стилем.

"Первая победа всегда самая радостная, - отметил Бородавко. - Если посмотреть по всему сезону, то первую его половину он оставался на третьих местах, потом, уже во время Олимпиады, пошли вторые, и вот наконец-то наступила эта долгожданная победа. Результаты идут по восходящей, надеюсь, что он сохранит победную поступь и будет нас радовать и дальше", - отметил специалист.