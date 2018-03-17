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Гендиректор "Уфы": нам слишком рано думать о еврокубках

Спорт
17 марта, 20:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Уфимский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, пятое место по итогам чемпионата России дает право сыграть в Лиге Европы

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Футболисты "Уфы"

Футболисты "Уфы"

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. "Уфе" пока рано задумываться о еврокубках, футбольный клуб должен двигаться вверх поступательно. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

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В субботу "Уфа" на выезде со счетом 1:0 одержала победу над "Краснодаром" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Уфимцы уступают идущему пятым "Зениту" пять очков.

"Хотелось бы поблагодарить всю команду и весь тренерский штаб за эту победу. Футболисты показали грамотный и качественный футбол, не позволив "Краснодару" создавать опасные моменты", - отметил Газизов.

Пятое место по итогам чемпионата России дает право сыграть в Лиге Европы. "Уфа" проводит хороший и качественный сезон, но говорить о еврокубках в данный момент рано. Нужно двигаться вверх поступательно, от матча к матчу. На финише сезона каждая игра имеет значение, следующий матч у нас против "Зенита", где, возможно, многое станет ясно, а подводить итоги мы будем после 30-го тура" - сказал Газизов.

В следующем туре "Уфа" 1 апреля примет санкт- петербургский "Зенит".

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