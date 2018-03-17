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Российский шахматист Яковенко сыграл вничью с Саргсяном в первом туре чемпионата Европы

Спорт
17 марта, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Второй тур пройдет в воскресенье

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Дмитрий Яковенко

Дмитрий Яковенко

© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников (2746 пунктов), сыграл вничью с Шантом Саргсяном из Армении в матче первого тура чемпионата Европы, который стартовал в грузинском Батуми. Общий призовой фонд турнира - €100 тысяч.

Действующий победитель соревнований россиянин Максим Матлаков в первом туре сыграл вничью с соотечественником Сергеем Лобановым. Второй тур пройдет в воскресенье.

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступать в Кубке мира в следующем сезоне.

Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта.

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