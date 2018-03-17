Российский шахматист Яковенко сыграл вничью с Саргсяном в первом туре чемпионата Европы

ТАСС, 17 марта. Российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников (2746 пунктов), сыграл вничью с Шантом Саргсяном из Армении в матче первого тура чемпионата Европы, который стартовал в грузинском Батуми. Общий призовой фонд турнира - €100 тысяч.

Действующий победитель соревнований россиянин Максим Матлаков в первом туре сыграл вничью с соотечественником Сергеем Лобановым. Второй тур пройдет в воскресенье.

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступать в Кубке мира в следующем сезоне.

Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта.