Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Анжи" обыграл "Тосно" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
17 марта, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Анжи"

Футболисты "Анжи"

© Егор Алеев/ТАСС, архив

ТАСС, 17 марта. Махачкалинский "Анжи" одержал победу над "Тосно" из Ленинградской области со счетом 2:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Смотрите также

"Анжи" подписал контракт с узбекским футболистом Хамдамовым

"Уфа" победила "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

Экскурсионный тур на "Анжи-Арену" откроют в Дагестане весной 2018 года

Дублем отметился Пауль Антон (17-я и 43-я минуты). Для румынского полузащитника, который перешел в "Анжи" в зимнее трансферное окно, эти голы стали первыми в чемпионате России.

В турнирной таблице "Анжи" занимает 13-е место с 23 очками. Клуб "Тосно" набрал столько же очков и идет 14-м, команда из Махачкалы располагается выше по результатам личных встреч. Матч первого круга завершился вничью со счетом 2:2.

Обе команды на одно очко отстают от московского "Динамо", которое занимает 12-е место, позволяющее сохранить прописку в премьер-лиге без участия в переходных матчах.

В следующем туре "Анжи" в гостях сыграет с "Краснодаром", "Тосно" также на выезде проведет матч против московского "Спартака". 24-й тур пройдет после паузы на матчи национальных сборных.

{{table.caption}}

{{table.header['cell'+$index]}}
{{row['cell'+$index]}}

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?