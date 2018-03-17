"Анжи" обыграл "Тосно" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 17 марта. Махачкалинский "Анжи" одержал победу над "Тосно" из Ленинградской области со счетом 2:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Дублем отметился Пауль Антон (17-я и 43-я минуты). Для румынского полузащитника, который перешел в "Анжи" в зимнее трансферное окно, эти голы стали первыми в чемпионате России.

В турнирной таблице "Анжи" занимает 13-е место с 23 очками. Клуб "Тосно" набрал столько же очков и идет 14-м, команда из Махачкалы располагается выше по результатам личных встреч. Матч первого круга завершился вничью со счетом 2:2.

Обе команды на одно очко отстают от московского "Динамо", которое занимает 12-е место, позволяющее сохранить прописку в премьер-лиге без участия в переходных матчах.

В следующем туре "Анжи" в гостях сыграет с "Краснодаром", "Тосно" также на выезде проведет матч против московского "Спартака". 24-й тур пройдет после паузы на матчи национальных сборных.

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