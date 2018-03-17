Тренер: "Спартак" пытается раскрыть все качества Руденко и надеется на его развитие

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тренеры команд футбольного клуба "Спартак" пытаются раскрыть все профессиональные качества нападающего Александра Руденко и рассчитывают на успешное развитие молодого игрока. Об этом ТАСС заявил главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько.

В субботу "Спартак-2" сыграл вничью с "Кубанью" - 0:0 в матче 17-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Это игрок стартового состава нашей команды, футболист 1999 года рождения с набором определенных качеств, которые мы стараемся раскрывать. В первой игре [нового года] с "Факелом" (0:0) он имел хорошие возможности для взятия ворот, сегодня их было меньше, но он выполнял те функции, которыми наделен. Мы рассчитываем на его развитие", - сказал Гунько.

19-летний Руденко является одним из основных футболистов "Спартака-2", за который он в текущем сезоне забил два гола в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Также нападающий периодически выступает за молодежную команду клуба, за которую забил три мяча в молодежном первенстве страны и семь голов в Юношеской лиге УЕФА.

Ранее старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал ТАСС, что национальная команда постоянно следит за Руденко, но он еще слишком молод, чтобы получить вызов в эту команду. "С Бушмановым постоянно на связи, он сам знает абсолютно все о футболистах, приезжает на игры и имеет полный контакт с нашим тренерским штабом", - отметил Гунько.

После 28 туров "Спартак-2" занимает 13-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 33 очка.