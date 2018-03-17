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Четыре гола Салаха помогли "Ливерпулю" разгромить "Уотфорд" в матче чемпионата Англии

Спорт
17 марта, 22:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

25-летний форвард сборной Египта стал первым игроком "Ливерпуля", забившим четыре мяча в одном матче с ноября 2013 года, тогда автором четырех голов в игре с "Норвичем" стал Луис Суарес

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

© Anthony Devlin/AP

ТАСС, 17 марта. "Ливерпуль" одержал крупную победу над "Уотфордом" со счетом 5:0 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Четырьмя забитыми мячами отметился Мохамед Салах (4, 43, 77, 85-я минуты), еще один гол на счету Роберто Фирмино (85). Салах, который с 28 голами является лучшим бомбардиром нынешнего сезона чемпионата Англии, установил рекорд по количеству мячей, забитых за "Ливерпуль" в дебютном сезоне во всех турнирах. Всего на его счету 36 голов.

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Также Салах стал первым египтянином, забившим в одном матче четыре гола. 25-летний форвард сборной Египта стал первым игроком "Ливерпуля", забившим четыре мяча в одном матче с ноября 2013 года, тогда автором четырех голов в игре с "Норвичем" стал Луис Суарес.

Салах в матче с "Уотфордом" нанес по воротам соперника четыре удара, все они завершились голами. Подобное в матче Английской премьер-лиги в последний раз происходило в 2009 году. Тогда в матче "Ливерпуль" - "Арсенал" россиянин Андрей Аршавин, выступавший за лондонскую команду, также отметился четырьмя голами.

В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает третье место, набрав 63 очка. "Уотфорд" с 36 очками идет 11-м. В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", "Уотфорд" примет "Борнмут". Обе встречи пройдут 31 марта.

Салах является основным нападающим сборной Египта, которая на чемпионате мира 2018 года выступит в одной группе с российской командой. Встреча сборных России и Египта пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня.

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