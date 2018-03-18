Российский лыжник Вокуев финишировал четвертым в "Гонке биркебейнеров" в Норвегии

ОСЛО, 18 марта. /ТАСС/. Российский спортсмен Ермил Вокуев показал четвертый результат в знаменитой норвежской лыжной "Гонке биркебейнеров" - "Биркебейнерреннет", которая состоялась в субботу. Седьмое время на дистанции 54 км классическим стилем в мужском классе "элита", в котором выступал Вокуев, показал другой россиянин - Илья Черноусов, бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи.

Победителем юбилейной 80-й "Гонки биркебейнеров" в мужском элитном классе стал норвежец Андреас Нюгор, прошедший дистанцию за 2 часа 33 минуты и 13 секунд. Вторую и третью ступеньки подиума заняли его соотечественники - Турд Асле Ердален и чемпион Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити Андерс Эукланн. Вокуев уступил лидеру 2 минуты и 16 секунд. Пропустивший Игры в Пхёнчхане двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг, заявившийся на гонку в последний момент, показал 95-й результат.

Среди женщин в классе "элита" лучшей стала Юстина Ковальчик из Польши, являющаяся обладательницей пяти олимпийских наград, из которых две - золотые.

По словам организаторов популярного в Норвегии спортивного мероприятия, в этом году в нем участвовало рекордное число иностранцев - более 1600 человек. Всего же на старт гонки, большинство участников которой являются любителями, а не профессиональными атлетами, вышло 8,5 тыс. человек. В общей сложности во всех видах соревнований, включая "эстафету биркебейнеров", гонку на половину дистанции, детские и юниорские гонки - приняли участие 30 тыс. поклонников лыжного спорта.

Средневековый подвиг

"Биркебейнерреннет" была впервые проведена в 1932 году в память о подвиге, совершенном двумя норвежцами в начале XIII века. Более чем вековой период норвежской истории, растянувшийся с 1130 по 1240 год известен как эпоха гражданских войн, когда короли менялись каждые несколько лет, а группировки, формировавшиеся вокруг претендентов на престол, вели ожесточенное противоборство. В начале XIII века двумя основными подобными группировками стали баглеры или "посошники" - представители аристократии, духовенства и купечества, и биркебейнеры или "березовоногие" - в основном мелкие фермеры. Последние получили свое прозвище за плохое снаряжение. Зимой биркебейнеры спасались от холода, обматывая ноги берестой.

В 1202 году Хокону Сверрессону, которого поддерживали биркебейнеры, удалось завладеть норвежским троном, однако вскоре он скончался при загадочных обстоятельствах, из-за чего война разгорелась с новой силой. Хокон не оставил законных наследников (молодой король не успел жениться), однако вскоре после его смерти прошел слух о том, что у Хокона все же был сын. Младенца с территории, контролируемой баглерами, выкрали двое биркебейнеров - Турстайн Скевла и Скьервальд Скрукка.

С годовалым ребенком на плечах они прошли на лыжах более 100 км через леса и горы - из Рены в столицу биркебейнеров Нидарос (ныне Тронхейм), сделав лишь один привал в Лиллехаммере. Малолетний Хокон Хоконссон был признан наследником престола и получил корону в 1217 году. Именно при нем война была окончена, а территория страны существенно расширилась. Хокон IV прожил 59 лет, из них почти полвека провел на престоле, успев получить прозвище Старый.

Память о биркебейнерах

Именно в память о тех событиях герб Лиллехаммера украшает изображение воина на лыжах, а участники "Гонки биркебейнеров" обязаны нести на спинах рюкзаки весом не менее 3,5 кг, символизирующие драгоценную ношу двоих средневековых лыжников. По своей протяженности маршрут гонки составляет лишь половину от дистанции, которую преодолели Скевла и Скрукка восемь веков назад. Участники выходят на старт в Рене, а финишируют в Лиллехаммере.

Два года назад в Норвегии вышел на экраны исторический художественный фильм "Биркебейнеры" (Birkebeinerne, 2016), в котором роль Турстайна Скевлы исполнил рыжебородый норвежец Кристофер Хивью, известный во всем мире благодаря роли Тормунда в американском сериале "Игра престолов".