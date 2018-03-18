Российский боец Волков может провести следующий бой за титул чемпиона UFC

ТАСС, 18 марта. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков после победы над бразильцем Фабрисио Вердумом может провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Волков заявил сразу после боя.

Россиянин нокаутировал Вердума в четвертом раунде поединка на турнире UFC, который прошел в Лондоне. Поединок за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между американцами Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем пройдет 7 июля в США.

"Теперь я жду титульный бой, я здесь ради него, кто знает, может уже следующий поединок будет за титул, - сказал Волков. - То, что мы когда-то тренировались с Вердумом, мне помогло. Я знал прекрасно о его навыках бразильского джиу-джитсу, но главным было - защищаться, по возможности атаковать, это сработало".

"Я хочу титульный бой. Кормье или Миочич - не важно", - добавил 29-летний Волков.

Российский боец одержал четвертую победу подряд в рамках UFC, ранее он победил Тимоти Джонсона, Роя Нельсона и Штефана Штруве. Россияне лишь дважды участвовали в поединках за титул чемпиона UFC - Яна Куницкая и Али Багаутинов уступили в титульных боях.

“Я хочу драться за титул, Кормье, Миочич без разницы... я здесь за поясом..” - @AlexDragoVolkov Alex #UFCLondon pic.twitter.com/q5RMIXqHlj — UFC Russia (@UFCRussia) 18 марта 2018 г.