Макарова и Веснина уступили в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе в парном разряде

ТАСС, 18 марта. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили в финале парного разряда на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8 млн).

Россиянки, посеянные на турнире под первым номером, со счетом 4:6, 4:6 проиграли Барборе Стрыцовой (Чехия) и Се Шувэй (Тайвань). Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Макарова и Веснина в третий раз играли в финале турнира в Индиан-Уэллсе. В 2013 году они стали победительницами этих соревнований.