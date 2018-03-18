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Макарова и Веснина уступили в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Спорт
18 марта, 3:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В финале российская пара уступила Барборе Стрыцовой и Се Шувэй в двух сетах

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ТАСС, 18 марта. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили в финале парного разряда на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8 млн).

Россиянки, посеянные на турнире под первым номером, со счетом 4:6, 4:6 проиграли Барборе Стрыцовой (Чехия) и Се Шувэй (Тайвань). Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Макарова и Веснина в третий раз играли в финале турнира в Индиан-Уэллсе. В 2013 году они стали победительницами этих соревнований.

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