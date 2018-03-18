Российские лыжницы заняли 11-е место в открытой эстафете на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Российские лыжницы заняли 11-е место в открытой эстафете 4 по 2,5 км на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступили Наталья Кочерова (класс "сидя"), Екатерина Румянцева ("стоя"), Надежда Федорова ("сидя") и Наталья Братюк ("стоя"). Они показали время 28 минут 18,4 секунды, проиграв победителям 5 минут 31,8 секунды.

Золото выиграла французская сборная в составе Бенжамина Давье (1-й и 3-й этапы), Энтони Шаланкон и Томас Кларион. Французы преодолели дистанцию за 22 минуты 46,6 секунды. Вторыми финишировали норвежцы (отставание 22,5 секунды), третьими - канадцы (+1.05,8).

Румянцева в Пхёнчхане стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. Она выиграла два золота в биатлоне (6 км, 10 км) и одно в лыжах (15 км), также на ее счету серебро в биатлонной гонке (12,5 км) и в лыжах (7,5 км).

Паралимпийский комитет России (ПКР) лишен членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), на Играх в Пхёнчхане россияне выступают под нейтральным флагом и в усеченном составе. Для участия в Играх не были приглашены российские лыжники. В связи с этим россияне выставили на эстафету только женщин, а у других сборных в гонке принимали участие и мужчины.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 26 медалей (8-2-16). Игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта, церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет в воскресенье.