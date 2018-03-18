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Российская горнолыжница Францева стала десятой в слаломе на Паралимпиаде

Спорт
18 марта, 7:19 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, марта. /ТАСС

Победу одержала британка Менна Фицпатрик

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Россиянка Александра Францева заняла 10-е место в соревнованиях по горнолыжному спорту в слаломе среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Францева выступает вместе со спортсменом-ведущим Семеном Пласкиным. Россиянка по сумме двух попыток показала время 2 минуты 8,73 секунды. Она проиграла чемпионке 16,93 секунды.

Победу одержала британка Менна Фицпатрик (1.51,8). Второе место заняла словачка Генриета Фаркашова (+0,66). Третьей стала британка Милли Найт (+1,59).

Францева участвует в третьей Паралимпиаде. Она является чемпионкой Игр в Сочи в слаломе и суперкомбинации, а также серебряной медалисткой в гигантском слаломе и супергиганте, бронзовой медалисткой в скоростном спуске. В Пхёнчхане 30-летняя россиянка не сумела завоевать медали, ранее она стала 11-й в гигантском слаломе.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом и в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 26 медалей (8-2-16).

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта, церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет в воскресенье.

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