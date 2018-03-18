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Российская горнолыжница Папулова стала четвертой в слаломе на Паралимпиаде

Спорт
18 марта, 7:30 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, марта. /ТАСС

Победу в классе "стоя" одержала француженка Мари Боше

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Мария Папулова

Мария Папулова

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Россиянка Мария Папулова заняла четвертое место в соревнованиях по горнолыжному спорту в слаломе в классе "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Россиянка по сумме двух попыток показала время 2 минуты 1,36 секунды, она проиграла лидеру 5,9 секунды. Другая россиянка Анастасия Хорошева заняла девятое место (+19,86).

Победу одержала француженка Мари Боше с результатом 1 минута 55,46 секунды. Француженка выиграла свое четвертое золото на Играх в Пхёнчхане и стала восьмикратной паралимпийской чемпионкой. Второй стала канадка Молли Джепсен (+4,13), третьей - немка Андреа Ротфусс (+4,64).

Папулова является серебряной и дважды бронзовой медалисткой чемпионатов мира, а также призером Кубков мира. Паралимпиада в Пхёнчхане стала второй в карьере 36-летней Папуловой. На Играх в Сочи она также стала четвертой в слаломе.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом и в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 27 медалей (8-3-16).

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта, церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет в воскресенье.

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