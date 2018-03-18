Российские паралимпийцы заняли второе место в медальном зачете Игр в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены, выступавшие в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, заняли второе место в неофициальном общекомандном медальном зачете Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

Россияне завоевали 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) в Пхёнчхане смогли выступить только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Россияне выступали в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Золотые медали в Пхёнчхане завоевали горнолыжник Алексей Бугаев (суперкомбинация в классе "стоя"), биатлонистка Михалина Лысова (6 км и 12,5 км; среди спортсменов с нарушением зрения). Екатерина Румянцева выиграла золото в лыжных гонках (15 км; "стоя") и два золота в биатлоне (10 км, 6 км; "стоя"). Анна Миленина стала чемпионкой в лыжных гонках (спринт, "стоя") и в биатлоне (12,5 км; "стоя").

Также медали завоевали горнолыжник Валерий Редкозубов (две бронзы), биатлонистка и лыжница Марта Зайнуллина (серебро и две бронзы) и биатлонистка Ирина Гуляева (бронза). Бугаев к выигранной золотой медали добавил одно серебро. Румянцева выиграла два серебра, Миленина - три серебра, Лысова - три серебра и бронзу.

Победу в медальном зачете одержала сборная США, завоевавшая 36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых. Команду США на Паралимпиаде представляли 68 спортсменов. Сборная Канады, чьи цвета в Пхёнчхане защищали 55 атлетов, заняла третье место в медальной таблице. Канадцы выиграли 28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых.

На Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году победу в общекомандном зачете одержала сборная России, завоевавшая тогда 80 медалей (30-28-22). Американцы в Сочи выиграли 18 наград (2-7-9) и заняли восьмое место. Канадцы также стали третьими, выиграв 16 медалей (7-2-7).